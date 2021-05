Wypadek na DW 988 w miejscowości Twierdza. Dwie osoby ranne. Strażacy gasili płonący samochód

Utrudnienia w ruchu: woj. podkarpackie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 21.05.2021

Gdzie w województwie podkarpackim należy spodziewać się dzisiaj (21.05.2021) utrudnień? Rajd: droga 28, Załuż - Tyrawa Wołoska (284. km na odc. 11,5 km) W dniach 22-23.05.2021r. w godzinach od 6:30 do 20:00 odcinek drogi krajowej nr 28 od m. Załuż km 284+300 do m. Tyrawa Wołoska km 295+800 zostanie wyłączony z ruchu w związku z odbywającym się "47 Bieszczadzkim Wyścigiem Górskim". Ruch pojazdów do 15 ton odbywać się będzie objazdem drogami powiatowymi 2235R Sanok - Mrzygłód oraz 2220R Mrzygłód - Tyrawa Wołoska. Pozostałe pojazdy będą przepuszczane drogą krajową nr 28 w czasie przerw w wyścigu..