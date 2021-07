Wypadek na S19 w pobliżu miejscowości Domostawa i Katy. W zderzeniu ciężarówki i osobówki ranne zostały 2 osoby Łukasz Solski

Do wypadku doszło we wtorek o godz. 7:30 na drodze S19 w pobliżu miejscowości Domostawa i Katy w powiecie niżańskim. Ciężarówka zderzyła się z osobówką. Ranne zostały dwie osoby. Droga była zablokowana do godz. 8:54.