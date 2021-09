Wypadek na S19 w Sokołowie Małopolskim. W zderzeniu dwóch samochodów osobowych i busa OSP Sarzyna, ranne zostały dwie osoby OPRAC.: Łukasz Solski

Zablokowana jest droga S19 w Sokołowie Małopolskim w powiecie rzeszowskim. We wtorek o godz. 13:20 doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych i busa należącego do strażaków z OSP Sarzyna. Poszkodowane zostały dwie osoby.