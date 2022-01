Według wstępnych ustaleń policji, do wypadku doprowadził kierujący fordem, który nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej i uderzył w prawidłowo jadącą toyotę. Do szpitala została pasażerka z uderzonego auta.

Kierowca forda po wypadku oddalił się z miejsca zdarzenia. Szukają go policjanci.