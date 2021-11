Wypadek w Birczy. Kierująca BMW zjechała z drogi i uderzyła w drzewo. Pogotowie ratunkowe zabrało kobietę do szpitala [ZDJĘCIA] Łukasz Solski

Do wypadku doszło we wtorek na drodze powiatowej w Birczy. Kierująca BMW zjechała z drogi, uderzyła w drzewo i zjechała ze skarpy. Pogotowie ratunkowe zabrało ranną kobietę do szpitala. Na miejscu pracują policjanci oraz strażacy z PSP Przemyśl i OSP Bircza.