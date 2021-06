NOWE Poczta Polska ostrzega: Spełnienie prośby grozi utratą osobistych danych lub pieniędzy

Od 1 lipca br. Poczta Polska przejmie obsługę celną przesyłek spoza Unii Europejskiej, co wykorzystują cyberprzestępcy do przeprowadzania "groźnych akcji phishingowych". Jak wyjaśniono w komunikacie, polegają one na kierowaniu do użytkowników prywatnych zawirusowanych wiadomości zawierających prośbę o uzupełnienie dokumentacji celnej. - Spełnienie prośby grozi utratą osobistych danych lub pieniędzy- ostrzega Poczta Polska.