Do wypadku doszło we wtorek na drodze krajowej nr 28 w Kuźminie w powiecie przemyskim. Kierujący golfen jadąc w kierunku Przemyśla najechał na tył samochodu służby drogowej. Na miejsce z pomocą ruszyli strażacy z OSP KSRG Bircza i pogotowie ratunkowe. Do szpitala zabrano mężczyznę z golfa. Mężczyzna był trzeźwy.