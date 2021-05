Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Do zdarzenia doszło w czwartek po godz. 15 w Maćkowicach w powiecie przemyskim. Pogotowie ratunkowe poprosiło strażaków do pomocy w niecodziennym zdarzeniu. Jadący rowerem chłopiec upadł i wbił sobie w udo klamkę hamulca. Strażacy odcięli fragmentu kierownicy, aby chłopiec mógł zostać przetransportowany do szpitala. Na miejscu działali strażacy z OSP Maćkowice i PSP Przemyśl.