Do wypadku doszło we wtorek na drodze wojewódzkiej nr 884 w miejscowości Bachórz koło Dynowa. W zderzeniu BMW z mercedesem udział brały trzy osoby. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala kobietę i mężczyznę z mercedesa. BMW podróżował obywatel Ukrainy. Droga jest zablokowana.