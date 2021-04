Wypadek w Milczy. Prokuratura w Krośnie nie zgadza się z wyrokiem sądu. Złożyła apelację. Chce skazania oskarżonych za zabójstwo

Chodzi o zdarzenia z grudnia 2018 roku. 6 grudnia rano jeden z mieszkańców Milczy zauważył ciało wystające z przepustu, pod mostkiem do jego posesji. Okazało się, że to zwłoki Zofii S. Kobieta poprzedniego dnia późnym wieczorem wracała z pracy. Wysiadła na przystanku, ale do domu nie dotarła. Została potrącona przez samochód. Sprawca odjechał.

Policyjne śledztwo doprowadziło do ustalenia, że samochód, który potrącił Zofię K. to opel corsa, należący do Dawida M. Feralnego wieczoru młody jechał razem z kolegą, Piotrem B. Obaj młodzi mężczyźni zasiedli na ławie oskarżonych z zarzutami zabójstwa.