Wypadek w Nowosielcach w powiecie przeworskim. Ranne zostały dwie osoby [ZDJĘCIA] mtr/KP PSP Przeworsk

W poniedziałek 30 sierpnia w Nowosielcach doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Ranne zostały dwie osoby - zostały one przetransportowane do szpitala. Policja na miejscu prowadzi dochodzenie. Zobaczcie zdjęcia z miejsca zdarzenia.