Do zdarzenia doszło we wtorek na Placu Świętego Floriana w Przemyślu. Kierujący volvo jadąc w kierunku ul. Bohaterów Getta, nie zachował ostrożności zbliżając się do przejścia dla pieszych i potrącił będącego na "pasach" mężczyznę. Pogotowie ratunkowe zabrało rannego pieszego do szpitala.