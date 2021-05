Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Do wypadku doszło we wtorek po godz. 11 w Przemyślu. Kierujący busem, obywatel Ukrainy, wyjeżdżając z ul. Konopnickiej, nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie na rowerze, która jechała ul. Bohaterów Getta w kierunku most im. Siwca. Pogotowie ratunkowe zabrało ranną rowerzystkę do szpitala.