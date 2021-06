Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Do zdarzenia doszło w piątek na ul. Ofiar Katynia w Przemyślu. Kierująca oplem włączając się do ruchu, nie ustąpiła pierwszeństwa kierującej rowerem, która poruszała się ścieżką rowerową. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala kierującą jednośladem - doznała ona uraz ręki. Policjanci ustalają szczegóły tego wypadku.