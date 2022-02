Wypadek w Przemyślu. Na ul. Słowackiego 53-letni mężczyzna spadł ze skutera. Ranny trafił do szpitala [ZDJĘCIA] Łukasz Solski

Do zdarzenia doszło we wtorek na ul. Słowackiego w Przemyślu. Kierujący skuterem marki Peugeot, 53-letni mieszkaniec Przemyśla w trakcie hamowania wywrócił się na jezdnię. Mężczyzna ma uraz nogi. Pogotowie ratunkowe zabrało go do szpitala. Policjanci ustalili, że był trzeźwy. Zobaczcie zdjęcia!