Wypadek w Przemyślu. Na ul. Słowackiego doszło do zderzenia ciężarówki i dwóch osobówek. Jedna osoba została ranna [ZDJĘCIA] Łukasz Solski

Zablokowana jest ul. Słowackiego w Przemyślu po wypadku, do którego doszło we wtorek o godz. 7. Na wysokości zakładu pogrzebowego PGK zderzyły się trzy pojazdy: ciężarowy MAN, ford oraz toyota. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala kierującą białym fordem. Jej życiu nic nie zagraża. Policjanci ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.