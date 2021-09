Wypadek w Rzeszowie na quadzie. Dorosły mężczyzna został zabrany karetką do szpitala [ZDJĘCIA] mtr

W sobotę w godzinach popołudniowych doszło do wypadku na osiedlu Budziwój w Rzeszowie. Dorosły mężczyzna przewrócił się na quadzie. Został zabrany karetką do szpitala. Droga z Rzeszowa do Lubeni była nieprzejezdna przez kilkadziesiąt minut. Zobaczcie zdjęcia nadesłane przez naszego Czytelnika.