Wypadek w Sośnicy. 24-letni motocyklista z Przemyśla na prostej drodze zjechał do przydrożnego rowu [ZDJĘCIA] OPRAC.: Łukasz Solski

Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia z udziałem motocyklisty, do którego doszło w Sośnicy na ul. Przemyskiej. 24-letni mieszkaniec Przemyśla stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. Mężczyzna z obrażeniami został przewieziony do szpitala.