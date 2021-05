Wypadek w Świedobnej. Ford wypadł z drogi i spadł ze skarpy. Kierowca i pasażerka pijani [ZDJĘCIA]

W niedzielę, przed godz. 1 w Świebodnej doszło do wypadku drogowego. Jak wstępnie ustalili policjanci pracujący na miejscu zdarzenia, kierujący fordem stracił panowanie nad prowadzonym pojazdem, zjechał na przeciwny pas ruchu, a następnie uderzył w bariery ochronne, pokonał to zabezpieczenie i spadł ze skarpy do rowu.