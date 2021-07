Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/3]

Do zdarzenia doszło w niedzielę tuż po północy w miejscowości Święte koło Radymna w powiecie jarosławskim. Kierujący toyotą 24-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego, zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie uderzył w przepust. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, aby wydostać kierowcę. Pogotowie ratunkowe zabrało rannego do szpitala. Od 24-latka pobrano krew do badań.