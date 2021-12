Wypadek w Świlczy, samochód osobowy wjechał do rowu. Ranna została jedna osoba [ZDJĘCIA]

O zdarzeniu informuje Ochotnicza Straż Pożarna w Świlczy:

Strażacy (większość na nogach) przybiegli do remizy, a następnie w sile 6 strażaków wyjechali zastępem GBA do zdarzenia. Po dotarciu na miejsce, zastaliśmy samochód osobowy w rowie, który wcześniej "skasował" latarnie uliczną. Kierujący wyszedł z pojazdu o własnych siłach. Strażacy odłączyli akumulator, zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Na miejsce przybyła karetka pogotowia, która zabrała kierującego do szpitala. Pogotowie Energetyczne przystąpiło do swoich zadań w związku z uszkodzoną latarnią. Wszystkie zastępy zakończyły swoje działania i wróciły do koszar. Na miejscu pozostał patrol Policji, który prowadził czynności.