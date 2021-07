Wypadek w Zagórzu. Na DK nr 84 zderzyły się dwa samochody osobowe i motocykl OPRAC.: Łukasz Solski

Do zdarzenia doszło w czwartek około godz. 14:45 na drodze krajowej nr 84 w miejscowości Zagórz koło Sanoka. W zderzeniu dwóch samochodów osobowych i motocykla, ranna został jedna osoba - to motocyklista. Droga jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 17.