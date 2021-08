Wypadki w Przemyślu 30.08.2021, zablokowane drogi, utrudnienia. Gdzie trzeba uważać? Gdzie suszą?

Gdzie są teraz wypadki w Przemyślu i w okolicy? - 30.08.2021

AUTOMOBILKLUB w PRZEMYŚLU zaprasza do oglądania jak i do wzięcia udziału w imprezie Speed Of Sound - Przemyśl 2021. Wydarzenie w stylu time atack (z treningiem) na ulicach w Przemyślu. Od 9 do 12 trenujemy a od 12.30 do 15 ścigamy się z czasem. Trasa liczy około 2 km po ładnym czystym asfalcie. Po więcej informacji zapraszamy do działu dyskusja oraz pw strony