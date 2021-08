Wyścig w Rzeszowie wyłonił pierwszych liderów Tour de Pologne Junior. Zobacz wideo i zdjęcia

Na starcie stanęło ponad dwustu uczestników, ale chętnych było kilka razy więcej. Organizator był jednak zmuszony do wprowadzenia ograniczeń na liście, bo gdyby nie one, impreza mogłaby trwać przez cały dzień.

Niektórzy, żeby przyjechać do Rzeszowa, przemierzyli pół Polski, byli też uczestnicy m.in. ze Stargardu i innych miast z północy Polski. Największy doping zbierali jednak miejscowi zawodnicy Resovii, Azalii Brzóza Królewska czy Rzeszowskiej Akademii Kolarstwa.

Młodzi adepci kolarstwa rywalizowali w kategorii Młodzik i Młodziczka mieli do pokonania trzy rundy, po sześć kilometrów każda. W kategorii Żak rywalizowano na dystansie dwóch rund, co łącznie dawało 12 kilometrów.

- W Rzeszowie jest bardzo fajnie, tylko trochę stresująco. Na co liczymy? Oczywiście na podium – usłyszeliśmy na starcie od jednej z uczestniczek. - Jestem tu pierwszy raz, ale trasa wydaje się bardzo ciekawa – dodała inna.