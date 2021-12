Wystartowała II edycja Polskiego Ładu dla samorządów. Gminy popegeerowskie mogą uczestniczyć w dwóch naborach PS

W I edycji Polskiego Ładu podkarpackie samorządy otrzymały sumę 1,7 mld zł na różne inwestycje. Paweł Dubiel

Od 28 grudnia samorządy w całym kraju mogą składać wnioski do kolejnej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Nabór potrwa do 15 lutego 2022, pula środków do podziału ma być podobna jak w pierwszej edycji. Nabór uruchomił Bank Gospodarstwa Krajowego.