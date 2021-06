Wysyp polskich filmów. Na co warto się wybrać latem do kina?

Ola Salwa, szefowa działu krajowego miesięcznika "Kino" mówi o kilku przyczynach takiego zagęszczenia: - Kina były zamknięte przez wiele miesięcy, więc dystrybutorzy sporo tytułów odłożyli na półkę, niektóre firmy mają kilkadziesiąt zmagazynowanych tytułów i trzeba je było zacząć pokazywać, skoro powstała już taka możliwość. Do tego część firm otrzymała wsparcie z PISF na dystrybucję polskich filmów, a środki te musiały zostać wydane do końca czerwca, stąd też zagęszczenie premier.

Silna konkurencja

Według krytyka filmowego to nie jest jednak dobry czas na polskie premiery.

- Komasacja nie wpłynęła dobrze na popularność tych konkretnych tytułów, szczególnie, że pojawiła się mocna konkurencja ze strony kina gatunkowego, familijnego oraz artystycznego. Do tego, tradycyjnie, miesiące letnie (czerwiec, lipiec, sierpień) wiążą się z niską frekwencją na filmach innych niż te widowiskowo - adaptacje komiksów, kino katastroficzne itd. To nie był dobry czas na premiery polskich filmów, ale to był też czas wymuszony przez okoliczności (o których wspomniałam). Nie sądzę, aby długofalowo wpłynęło to na popularność polskiego kina, która przed pandemią cały czas rosła.