Wzmocnione rezerwy Stali Mielec lepsze od Głogovii Głogów Małopolski. Doświadczenie wzięło górę

Już przed meczem wiadomo było, że faworytem będą przyjezdni. Stal II Mielec (podobnie jak tydzień temu) mogła skorzystać z kilku zawodników z pierwszego zespołu. Wśród nich byli tak doświadczeni zawodnicy jak: Wojciech Lisowski, Damian Primel czy Robert Dadok.

Wszystko zaczęło się zresztą od gola tego pierwszego, czyli Wojciecha Lisowskiego. Były zawodnik m.in. takich klubów jak GKS Katowice, Chojniczanka Chojnice oraz Pogoń Szczecin strzelił gola z rzutu wolnego. Można to już było odczytać, jako zapowiedź tego, co miało się dziać w tym spotkaniu.

Dzielna Głogovia starała się jednak nie tracić rezonu. W pierwszej połowie aktywny był chociażby prawe skrzydło gospodarze. Do przerwy wyrównać się jednak nie udało, choć była do tego co najmniej jedna dobra okazja.

W drugiej połowie mielczanie nie mieli już zamiaru tracić czasu. Dwa gole wracającego po kontuzji Szymona Stasika ostatecznie załatwiły już sprawę. Głogovii nie można było odmówić ambicji i woli walki, ale w końcówce górę wzięło doświadczone i boiskowe umiejętności.