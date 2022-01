Wzrost samobójstw i prób samobójczych wśród nastolatków. Winna pandemia? Piotr Samolewicz

Policja odnotowała wzrost prób samobójczych wśród młodych ludzi w ub. roku w porównaniu do roku 2020 i 2019. Zdaniem specjalistów mogła mieć na to wpływ pandemia. Radzą oni, by dużo rozmawiać ze swoimi dziećmi.