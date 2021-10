XXI Międzynarodowe Spotkania Akordeonowe w Sanoku

- Kameralna Orkiestra Akordeonowa Arti-Sentemo została założona przez dyrygenta i dyrektora artystycznego Zbigniewa Czuryłę. Jej rozwój i działalność wspiera Stowarzyszenie Melodia-Art., które działa przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. K. Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim. Zaletą orkiestry akordeonowej jest to, że ciągle się rozwija i poszerza swój repertuar o arcydzieła muzyki klasycznej i rozrywkowej. Koncerty orkiestry cieszą się bardzo dużą popularnością. Swoją grą i repertuarem trafiają do licznego grona odbiorców. Urok osobisty i opanowanie kameralnej sztuki wykonawczej powoduje, że na koncertach panuje wyjątkowa atmosfera – informują organizatorzy.

Drugi dzień Spotkań rozpocznie występ pochodzącego z Zagórza, Bartosza Głowackiego.

- To absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej, I i II st. im. Wandy Kossakowskiej w Sanoku w klasie Grzegorza Bednarczyka oraz prof. oś. Andrzeja Smolika. W 2016 roku ukończył studia magisterskie oraz „Regency Award” The Royal Academy of Music w Londynie w klasie Owena Murraya. Muzyk jest laureatem ponad 40 konkursów i festiwali w Polsce, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, we Włoszech, w Austrii, Litwie i Słowacji – dodają organizatorzy.