Z miejskiej pasieki w Rzeszowie zebrano pierwsze 30 litrów miodu [ZDJĘCIA]

- Pozyskuję miód z pięciu uli. Dwa pozostałe na razie pozostawiam, bo tamte rodziny są trochę słabsze. Zebrały miód, ale tylko tyle ile jest go w gnieździe. Można by pozyskać tam około 5 litrów miodu, ale wtedy trzeba by było pszczoły dokarmiać, kiedy przyjdą deszczowe dni i robotnice nie będą mogły latać na pożytki

Pięć pszczelich rodzin z pasieki doskonale przetrwało zimę i chłodną wiosnę. 7 czerwca, kiedy zakończyło się pierwsze w tym roku miodobranie, Dariusz Łoza wyjmował z uli ramki pełne miodu.

- Zebraliśmy ponad 30 litrów miodu. Teraz musi on odstać kilka dni. Potem rozlejemy go do słoiczków – mówi pszczelarz. – W całej pasiece mamy cztery nowe odkłady i jedną rójkę. Wszystkie ule przywiozłem ze swojej prywatnej pasieki. Jak tylko ustawimy kolejne ule miejskie to przeniosę do nich pszczoły – dodaje.