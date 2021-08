Z Rzeszowa do Tbilisi w Gruzji... rowerem. Wolontariusz Fundacji Pro Spe chce w miesiąc pokonać blisko 3,5 tys. kilometrów Marcin Piecyk

Bartosz Motyka, 25-letni mieszkaniec Rzeszowa wyruszył właśnie w długą wyprawę. Rowerem z Rzeszowa planuje dojechać do Tbilisi, stolicy Gruzji. Do pokonania ma prawie 3,5 tys. kilometrów, a zdecydował się na taką podróż głównie z dwóch powodów: by promować wartości rzeszowskiej Fundacji Pro Spe, w której jest wolontariuszem oraz dla spełnienia swojego marzenia. Bartosz planuje ukończenie trasy w ok. miesiąc, a na miejscu, po odpowiednim odpoczynku, zamierza pomagać potrzebującym.