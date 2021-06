Z Rzeszowa do Warszawy dojedziemy koleją dwa razy szybciej niż obecnie - w 2 godziny 15 minut

Planowana linia Łętownia-Rzeszów to pierwsza inwestycja spółki CPK w woj. podkarpackim. Umowa wartości 9,7 mln zł netto została podpisana podczas dzisiejszej konferencji prasowej na dworcu PKP Rzeszów Główny.

W piątek, 25 czerwca spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała w Rzeszowie umowę na prace przygotowawcze dla nowej linii kolejowej: Rzeszów - Łętownia. Józef Lonczak

Nowa linia kolejowa Łętownia – Rzeszów

42-kilometrowy odcinek nowej linii kolejowej Łętownia – Rzeszów to kolejowy łącznik prowadzący od strony Stalowej Woli do stolicy Podkarpacia. Składają się na niego dwie linie kolejowe: nr 58 od stacji Łętownia do Rzeszowa i nr 632 do Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka. Ta trasa powstanie w ramach tzw. szprychy nr 6, która połączy Warszawę i CPK z Radomiem, Ostrowcem Świętokrzyskim, Stalową Wolą i Rzeszowem, a docelowo z Sanokiem.

– CPK to nie tylko lotnisko, to przede wszystkim rozwój kolei w całej Polsce. W tym kontekście pamiętamy o każdej części naszego kraju, bo chcemy zapewnić dobrą dostępność transportową dla każdego obywatela. Jesteśmy przekonani, że m.in. od tego, jak będzie się dojeżdżać z Rzeszowa do Warszawy, CPK czy Trójmiasta zależy rozwój gospodarczy Polski – mówił wiceminister Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Pojedziemy dwukrotnie szybciej

– Dzisiaj na dojazd pociągiem z Rzeszowa do Warszawy potrzeba ponad 4 godziny, bo składy jadą okrężną trasą przez Kraków. Dobra wiadomość dla pasażerów jest taka, że skrócimy ten czas prawie dwukrotnie, budując bezpośrednie połączenie z Warszawą. W dalszych planach mamy stworzenie tzw. magistrali wschodniej, która połączy Rzeszów z Lublinem i Białymstokiem – tłumaczył Radosław Kantak, członek zarządu CPK ds. inwestycji kolejowych.

- Projekt ten nie tylko usprawni komunikacje i transport, ale pokaże iż Polska jest krajem nowoczesnym, który rozwiązuje ważne problemy gospodarcze oraz aspiracje być w tej najwyższej klasie państw wysoko rozwiniętych dbających o rozwój, komunikacje i transport. Dzisiejsze podpisanie umowy na przygotowanie nowego odcinka kolei dużych prędkości jest tego najlepszym dowodem – wyjaśniał minister Rafał Weber.

Dzisiejszy kontrakt na prace przygotowawcze, a konkretnie na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ), został zawarty z konsorcjum firm: BBF, Ingerop Polska i SAFEGE. To efekt kolejnego z rozstrzygniętych przetargów na STEŚ dla łącznie 743 km nowych linii kolejowych z prawie 1800 km wchodzących w skład Programu CPK.