Z Rzeszowa pociągiem na wakacje. Będzie można pojechać do Zamościa, Sandomierza i na Słowację

- Chcemy zachęcić mieszkańców Podkarpacia do podróżowania koleją. Nie tylko na co dzień do pracy czy szkoły, ale także podczas wakacyjnych podróży. Staramy się, aby nasza letnia oferta była atrakcyjna, by stanowiła alternatywę dla podróży samochodem, zatłoczonymi drogami

– mówi marszałek województwa Władysław Ortyl.

Na Słowację do przygranicznej miejscowości Medżilaborce pojedziemy transgranicznym pociągiem „Wojak Szwejk”. Pociąg będzie kursował przez całe wakacje od 2 lipca do 5 września włącznie - w piątki, soboty i niedziele. Dodatkowo po przyjeździe do miejscowości Medżilaborce pociąg wykona kurs do Sanoka, a stamtąd wróci z powrotem na Słowację.