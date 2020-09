Z terenu SP nr 25 w Rzeszowie ma zniknąć 21 drzew. Mieszkańcy Baranówki protestują przeciwko wycince: Komu te drzewa przeszkadzają?

Rodzice uczniów SP nr 25: Nie zgadzamy się z wycinką drzew!

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie nie zgadzają się na wycinkę 30 drzew z terenu szkoły – Cień drzew to jedyne miejsce, w którym dzieci mogą skryć się przed słońcem – twierdzą. Również Liga Obrony Przyrody włączą się do walki o drzewa i zapowiada pismo do Urzędu...