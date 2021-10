Z udziałem drużyny Zapasy Rzeszów wystartowała Polska Liga Zapaśnicza. To reaktywacja ligi w nowej formule. Zespoły walczą w obu stylach

W czwartek w Lublinie wystartowała Polska Liga Zapaśnicza. To reaktywacja rozgrywek z udziałem wielu utytułowanych zawodników i zawodniczek - medalistów Igrzysk Olimpijskich, MŚ, ME i MP. M in. z brązowym medalistą igrzysk olimpijskich Tadeuszem Michalikiem oraz broniącą barw Rzeszowa brązową medalistką mistrzostw świata Katarzyną Krawczyk. Sześć drużyn podzielonych jest na dwie grupy. W grupie A występują: Zapasy Rzeszów, Mazowsze Wrestling Team i Panthers Wrestling Team; w grupie B: Unia Racibórz, Sobieski Poznań, AKS Białogard. Rzeszowski zespół pokonał 6:3 Mazowsze Wrestling Team i przegrał 4:5 po zaciętym pojedynku z Panthersem Zgierz.

W PLZ walczy sześć drużyn podzielonych na dwie grupy. W grupie A rywalizowały: Zapasy Rzeszów, Mazowsze Wrestling Team i Panthers Wrestling Team; w grupie B: Unia Racibórz, Sobieski Poznań, AKS Białogard. Nie wszyscy zawodnicy i zawodniczki walczą w swoich kategoriach wagowych. W ekipie Rzeszowa ze względu na regulamin wystąpili tylko dwaj wolniacy ZKS Stal: Konrad Tront i Kamil Kościółek, który kolejny raz zaprezentował wysoką formę. W kolejnym turnieju wystąpi ich trzech.