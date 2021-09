Zabytkowy park w Tyczynie zyskał nowy blask. Zobaczcie zdjęcia

Oddanie parku do użytku, to świetna wiadomość nie tylko dla mieszkańców Tyczyna. Ale również, dla tych z pobliskiego, rzeszowskiego osiedla Budziwój. Park miał zawsze swój urok, bo znajdował się tam piękny pałac, a dodatkowo klimat tego miejsca tworzyły stare, piękne drzewa. Miejsce to jednak było przez długi czas mocno zaniedbane. To już jednak przeszłość, bo władze Tyczyna stanęły na wysokości zadania.