Zainwestuj w czujnik, który uchroni ciebie i rodzinę przed czadem - apelują podkarpaccy strażacy

- Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym, silnie trującym gazem - przestrzega bryg. Marcin Betleja, rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. - Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu.

Ból głowy, ogólne zmęczenie, duszności, trudności z oddychaniem, przyspieszony, nieregularny oddech, senność, nudności - takie są objawy zatrucia.

- Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, a także zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny, traci przytomność i jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą umiera - dodaje rzecznik.

Głównym źródłem zatruć jest niesprawność przewodów kominowych:

wentylacyjnych,

spalinowych,

dymowych.

Może to wynikać z nieszczelności, braku konserwacji, w tym czyszczenia, wad konstrukcyjnych. Bywa, że dochodzi do tzw. cofki, czyli dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, wraca do pomieszczenia.