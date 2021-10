Zakłady PZL Mielec wyprodukują śmigłowce dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rumunii. Chodzi nawet o kilkanaście maszyn

Zakłady PZL Mielec pokonały europejskiego giganta Airbusa i włoskiego Leonardo

Rozstrzygnięty z korzyścią dla mieleckich zakładów przetarg dotyczył umowy ramowej, która ma trwać 4 lata. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami technicznymi, obejmuje ona maksymalnie 12 maszyn, z czego cztery mają być przystosowane do działania nad morzem a osiem ma służyć do działania nad lądem. Śmigłowce mają być przystosowane do wykonywania zadań ewakuacji medycznej, poszukiwawczo-ratowniczych a także do gaszenia pożarów.

Wartość całego kontraktu opiewa na niemal 272,86 mln EUR, jednak zamówienie podstawowe obejmuje cztery śmigłowce o wartości 93,5 mln EUR. Pozostałe śmigłowce będą mogły ewentualnie zostać zakupione później.