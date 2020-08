Zakończenie Wakacji KML - Festiwal Kolorów, Baniek i Piany! w Mielcu. Niespodzianką jest koncert Szymona Reicha i Blondino Latino

To wydarzenie jest już dobrze znane mieszkańcom, ponieważ Fundacja Klub Młodych Liderów już po raz czwarty organizuje tego rodzaju festiwal.

- Ten rok jest wyjątkowy, a co za tym idzie festiwal też musi być wyjątkowy, dlatego szykuje się dużo zmian i nowości. Zakończenie Wakacji KML to połączenie trzech festiwali w trakcie jednego wydarzenia: Baniek Mydlanych, Kolorów i Piany. Każda z tych części jest odmienna, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie - czytamy w komunikacie Fundacji KML.

Pierwsza część to największy w Polsce Festiwal Baniek Mydlanych. Zaplanowany jest na godzinę 14.00 i potrwa do 16.30. Bańki są skierowane głównie do najmłodszych, dlatego że w tym czasie animatorzy z Fundacji KML poprowadzą zabawy, tańce i konkursy dla dzieci. Pojawi się także wiele dodatkowych atrakcji np.: malowanie twarzy, skręcanie balonów, dmuchane miasteczko i wiele innych. To co będzie w centrum uwagi to kilkumetrowe bańki mydlane, które w czasie kulminacji pojawią się na całej plaży.