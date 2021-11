Zakończył się pierwszy etap na drodze do budowy aquaparku w Rzeszowie

- Budowa aquaparku w Rzeszowie jest projektem szczególnym, bo pokazuje filozofię zarządzania naszym miastem, którą chcemy realizować w najbliższych latach. To jakość życia, to tereny zielone, ale także infrastruktura służąca spędzaniu wolnego czasu w nowoczesny sposób. Dlatego też jednym z pierwszych moich komunikatów była informacja, że do tematu budowy w naszym mieście parku wodnego przystąpimy w sposób jak najbardziej poważnyi zdeterminowany – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.