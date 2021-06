Zakończyła się rekrutacja do szkół średnich. W klasie matematyczno - fizycznej II LO w Rzeszowie aż 10 kandydatów na 1 miejsce

- Rozmawiałem już z dyrektorem rzeszowskiego wydziału edukacji, że wobec takiego wielkiego obłożenia, trzeba stworzyć dodatkowy oddział - mówi Andrzej Szymanek, dyrektor II LO w Rzeszowie. - Bo szkoda przecież odesłać z kwitkiem tak dużą grupę młodzieży stawiającej na II LO, zapewne bardzo dobrej. Zatem będzie dodatkowy oddział wśród pierwszych klas i pewnie poprawi to sytuację.

Zakończyła się już elektroniczna rekrutacja do liceów, techników i branżówek. Kandydaci mogli wskazać 3 interesujące ich szkoły i zaznaczyć w nich dowolną liczbę klas, ale układając je według preferencji, na 1. miejscu określając tę, na której najmocniej im zależy. Sprawdziliśmy te wybory.

Na pytanie, czy jest na to miejsce, bo w tym roku liczba pierwszych klas miała być okrojona z uwagi na to, że teraz nauka w liceach trwa 4 lata, a nie 3 jak dawniej, dyrektor tłumaczy, że analizował to i ten jeden dodatkowy oddział nie spowoduje nadzwyczajnych komplikacji.