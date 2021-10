Zamelduj się w Rzeszowie i wygraj samochód! Wystartowała loteria mieszkaniowa Beata Terczyńska

Osoby, które od 19 października 2020 r. już zameldowały się (czasowo lub na stałe) w Rzeszowie i te, które uczynią to do 31 grudnia, mogą wziąć udział w loterii mieszkaniowej „Rzeszów to MY”. Kierowana jest ona również do tych, którzy zostali mieszkańcami Rzeszowa poprzez dołączenie Pogwizdowa Nowego.