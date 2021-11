Zamiast tracić czas i pieniądze na oryginale dokumenty, kierowcy kupili fałszywki. Wpadki w Korczowej

Do czterech zdarzeń z fałszywymi dokumentami doszło na drogowym przejściu granicznym w Korczowej.

Ukraińscy kierowcy ciężarówek przedstawili do kontroli zezwolenia typu EKMT, czyli Zezwolenie Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu. Są to dokumenty wymagane do międzynarodowego przewozu i tranzytu towarów.