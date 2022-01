Zamieszanie z PIT-2, część pracowników dostało niższe pensje. Ministerstwo Finansów wprowadziło już zmiany, będą wyrównania

Wątpliwości ws. Polskiego Ładu. Kościński zachęca do kontaktu z ekspertami resortu

Zamieszanie z PIT 2 zaczęło się jeszcze pod koniec ubiegłego roku. Wówczas w Internecie pojawiło się sporo informacji dotyczących możliwości zmniejszenia nawet o kilkaset złotych miesięcznej pensji, w przypadku osób, które nie złożyły u swojego pracodawcy druku PIT 2, w którym zezwalali na potrącanie co miesiąc zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku. Do tej pory taki druk składało się wraz z rozpoczęciem pracy lub przed nowym rokiem.

Nie wszyscy to robili, gdyż miesięczne odliczenie wynosiło tylko 43,76 złotych i część podatników wolała to robić zbiorczo, raz do roku odliczając większą sumę. Od 1 stycznia, w związku ze znacznym podniesienie kwoty wolnej od podatku dochodowego, odliczenie od zaliczki na podatek wynosi 425 złotych miesięcznie.