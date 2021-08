Zanim powstanie linia kolejowa nr 58 Łętownia – Rzeszów. We wtorek konsultacje w Sokołowie Małopolskim

Dzięki CPK powstanie nowa linia kolejowa na Podkarpaciu. W piątek 25 czerwca br., spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała dziś umowę na prace przygotowawcze dla nowej linii kolejowej: Rzeszów - Łętownia . Dzięki niej podróżni dojadą z Rzeszowa do Warszawy dwa razy szybciej niż obecnie. Poprawi się także dojazd z Rzeszowa do Stalowej Woli, Tarnobrzegu, Ostrowca Świętokrzyskiego, Radomia, a także do Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka.

W Sokołowie Małopolskim podczas konsultacji zostanie zaprezentowana wersja trasowania. Według założeń przy prędkości eksploatacyjnej 250 km/h możliwe będzie osiągnięcie czasu przejazdu z Warszawy: do Rzeszowa w czasie 2 godz. 40 min. Obecnie najkrótszy czas przejazdu pomiędzy Rzeszowem a Warszawą to 4 godz. 5 min. Podróż z Warszawy do Stalowej Woli – potrwa 2 godz. 10 min, a dzisiaj najkrótsza podróż na tej trasie zajmuje blisko 5 godzin. Według założeń czas przejazdu z Warszawy do Sanoka ma wynieść w przyszłości tylko 3 godz. 25 minut zamiast obecnych 8 godzin i 40 min.