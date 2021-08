Komunikat wydało dziś Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie. Czytamy w nim, że sobotę od godz. 12:00 zaczęło obowiązywać ostrzeżenie 2 stopnia o upałach. Dotyczy ono wszystkich powiatów województwa podkarpackiego.

Dyżurny synoptyk IMGW - PIB prognozuje, od soboty od południa do poniedziałkowe wieczoru temperatura w dzień na Podkarpaciu będzie wynosić od 27 do 30 st. C. W nocy zaś od 15 do 18 st. C.