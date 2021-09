Zarząd województwa podkarpackiego chce uchylić uchwałę ws. LGBT i przyjąć nowe stanowisko Arkadiusz Rogowski

Wycofanie uchwały z maja 2019 roku i przyjęcie nowego stanowiska ws. tolerancji to inicjatywa zarządu województwa

- Czasem trzeba zrobić krok do tyłu, żeby zrobić dwa do przodu – w ten sposób radny województwa Bogdan Romaniuk (PiS) tłumaczy plany wycofania na poniedziałkowej sesji sejmiku podkarpackiego uchwały z 2019 roku w sprawie LGBT. Towarzyszyć ma temu podjęcie nowego stanowiska, w którym podkreślona zostanie rola Konstytucji RP, definiującej małżeństwo jako „związek kobiety i mężczyzny”. Wszystko po to, by Komisja Europejska nie straszyła już Podkarpacia odebraniem unijnych funduszy.