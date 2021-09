Zatrzymany w Dzikowcu 32-letni kierowca był pod wpływem środków odurzających [ZDJĘCIA]

We wtorek ok. godz. 20, kolbuszowscy policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego, patrolujący rejon Dzikowca, zwrócili uwagę na jadący ul. Rzeszowską samochód marki Alfa Romeo.

Sposób jazdy kierowcy alfy wskazywał, że może on być nietrzeźwy, dlatego policjanci zatrzymali go do kontroli drogowej.

- Pojazdem podróżowało dwóch 32-letnich mieszkańców powiatu kolbuszowskiego. W trakcie czynności kierowca alfy zachowywał się bardzo nerwowo i nielogicznie odpowiadał na pytania - informuje Komenda Powiatowa Policji w Kolbuszowej.

Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierowcy. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Podczas kontroli, w bagażniku samochodu policjanci ujawnili słoik z aluminiowymi zawiniątkami, w których znajdował się susz roślinny. 32-letni kierowca oświadczył, że susz należy do niego.