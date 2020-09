Zawodnik Rzeszowskiego Towarzystwa Żużlowego, Mateusz Majcher weźmie udział w finale Brązowego Kasku

16 września na torze w Ostrowie odbędzie się finał Brązowego Kasku. W tym roku z powodu pandemii nie odbyły się żadne turnieje eliminacyjne. Zgodnie z regulaminem do udziału w zawodach nominowano 16 zawodników do lat 19 powołanych przez trenera kadry narodowej juniorów oraz 2 zawodników rezerwowych do lat 19 powołanych przez trenera kadry narodowej juniorów.

O wygraną w tym turnieju powalczą m. in.: Mateusz Majcher (Rzeszowskie Towarzystwo Żużlowe), a także Bartłomiej Kowalski i Mateusz Ciernak, którzy startują jako "goście" w barwach Wilków Krosno.

Lista startowa:

Sebastian Szostak (Arged Malesa TŻ Ostrovia) Przemysław Konieczny (Unia Tarnów) Alan Szczotka (Zdunek Wybrzeże Gdańsk) Denis Zieliński (MrGarden GKM Grudziądz) Kamil Marciniec (eWinner Apator Toruń) Mateusz Świdnicki (Eltrox Włókniarz Częstochowa) Michał Curzytek (Betard Sparta Wrocław) Kacper Grzelak (Arged Malesa TŻ Ostrovia) Damian Lotarski (MrGarden GKM Grudziądz) Bartłomiej Kowalski (Eltrox Włókniarz Częstochowa) Wiktor Lampart (Motor Lublin) Karol Żupiński (Zdunek Wybrzeże Gdańsk) Mateusz Majcher (RzTŻ Rzeszów) Kacper Pludra (Fogo Unia Leszno) Mateusz Cierniak (Unia Tarnów) Jakub Miśkowiak (Eltrox Włókniarz Częstochowa)

R1. Krzysztof Sadurski (Fogo Unia Leszno)

R2. Kacper Łobodziński (MrGarden GKM Grudziądz)