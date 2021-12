Zawodnikowi Ciarko STS Sanok Maciejowi Witanowi grozi 4-letnia dyskwalifikacja

Przypomnijmy, że Maciej Witan od dwóch miesięcy jest zawieszony po tym, jak kontrola próbki moczu wykazała u niego obecność zabronionej substancji. Teraz już wiadomo, że u zawodnika Ciarko STS Sanok wykryto amfetaminę, która zaliczana jest do twardego dopingu.

– Postępowanie jest w toku. Zawodnikowi został postawiony zarzut obecności substancji zakazanej w pobranej próbce. W związku z tym została zaproponowana kara w wysokości czterech lat dyskwalifikacji. Teraz panel dyscyplinarny będzie podejmował decyzję i oceniał, czy pojawiły się jakieś okoliczności, które pozwoliłby na złagodzenie tej sankcji. Minimalna kara za to przewinienie to dwa lata. Nie mniej, nie ma co spekulować, poczekajmy do 16 grudnia, może już wtedy ta sprawa znajdzie rozstrzygnięcie